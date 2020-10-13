“التقاعد” توضح آلية تخصيص المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي إلكترونياً

بلادي – الرياض :أكدت مؤسسة التقاعد أنه يمكن الاستفادة من خدماتها الإلكترونية لتخصيص المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على تلك الخدمة من خلال تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية للتقاعد، واتباع هذه الخطوات..

1- الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” في أعلى الصفحة

2- الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد

3- تحديد خدمة “زائر” والضغط على خدمة “تخصيص المستفيدين”

4- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.