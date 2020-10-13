بنسبة 75%.. بدء المرحلة الثانية للسماح بأداء العمرة والزيارة الأسبوع المقبل

بلادي – الرياض :تبدأ يوم (الأحد) القادم المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بشكل تدريجي.
وتتضمن المرحلة السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في 4 أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
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