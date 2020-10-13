بلادي – الرياض :أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الحقباني، اليوم (الثلاثاء)، تأثر قطاع التعليم الأهلي بجائحة كورونا بدرجة كبيرة، وخاصة مع بدء الدراسة هذا العام الذي شهد .قلة في تسجيل الطلاب
وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين انسحبوا وتوجهوا إلى المدارس الحكومية بلغ أكثر من 100 ألف، وصاحب ذلك تخفيضات في الرسوم الدراسية تصل إلى 70 %، ما أدى إلى شح في السيولة وعجز عن الوفاء بالالتزامات التشغيلية.
وأضاف، خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة بمقر الغرفة، أنه رُصدت مقترحات لتخفيف هذه الآثار على المستثمرين، منها منح قروض بقيمة 5 مليارات ريال، والإعفاء من رسوم المقابل المالي وجدولة الديون على المستثمرين بالقطاع، على أن تبدأ الجدولة بعد مرور 6 أشهر من انقضاء الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرفة الرياض: 100 ألف طالب وطالبة انسحبوا من المدارس الأهلية.. ومقترح بدعمها بـ 5 مليارات ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.