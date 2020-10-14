اللغة العربية أصولها و أهميتها …..سلوى البلادي.

اللغة العربية تفوق اللغات رونقا، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها.

اللغة العربية لغة تنطق بالجمال، تنتشي في فاه قائلها، تبهر الألباب بسحر بيانها، حروف ناصيتها بلاغة تسمو حد السماء.

اللغة العربية أغنى لغات العالم، فهي لغة الضاد.

لغتنا ليست كأي لغة.

إنها تتصل إتصالا وثيقا بأحاديث نبينا و بعقيدتنا.

إنها ليست لغة، إنها عقيدة.

إنها لغة القرآن.

“أكرم قوماً أكرموا القرآنا

وهبوا له الأرواح و الأبدانا

قوم قد اختاروا الإله لهم قلوباً

لتصير من غرس الهدى بستانا

لغتنا العربية هويتنا”

نشأة اللغة العربية:

اللغة العربية من اللغات السامية، وهي أحدثها نشأة وتاريخا، وهنالك العديد من الأراء في أصل العربية لدى القدامى اللغويين العرب فيذهب البعض إلى أن يعرب كان أول من أعرب في لسانه، و تكلم بهذا اللسان العربي فسميت اللغة بإسمه، وورد في الحديث النبوي أن نبي الله إسماعيل بن إبراهيم أول من فتق لسانه بالعربية المبينة و هو أربع عشرة سنة بينما نسي لسان أبيه، أما البعض الآخر فيذهب إلى القول أن العربية لغة أدم في الجنة، إلا أنه لا وجود لبراهين علمية، أو أحاديث نبوية ثابتة ترجح أيا من تلك الإدعاءات.

إرتبطت اللغة العربية تاريخيا في القرن السادس ميلادي بالشعر الجاهلي ولغته ، و بالقرآن في القرن السابع ميلادي، ثم دونت النصوص الإسلامية بدءاً من القرن الأول هجري، ويمكن القول إن اللغة المعنية هنا هي لغة عرب الشمال والتي أضحت لغة التراث الثقافي العربي الإسلامي، والتي هي لغتنا العربية الآن.

علم النحو :

معنى النحو: أي القصد أو المثل وسمي العلم بهذا الإسم لقصد المتكلم أن يتكلم مثل العرب، كما يسمى هذا العلم أيضاً بعلم الإعراب.

مؤسس علم النحو :

أبو الأسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو بن ظالم ولد في الكوفة ونشأ في البصرة، من سادات التابعين، ويعتبر أول من وضع علم النحو، شكل المصحف، ويروى أن حديثاً دار بينه وبين إبنته هو ماجعله يهم بتأسيس علم النحو، و ذلك عندما خاطبته إبنته بقولها (ما أجمل السماء) بضم اللام وليس بفتحها، فأجاب بقوله (نجومها) فردت عليه بأنها لم تقصد السؤال بل عنت التعجب من جمال السماء، فأدرك حينها مدى إنتشار اللحن في الكلام.

سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، يكنى أبو بشر، إمام النحاة و أول من بسط علم النحو،أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد و يونس بن حبيب و أبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر، و ورد بغداد و ناظر بها الكسائي، و تعصبوا عليه وجعلوا للعرب جعلا حتى وافقوه على خلافه.

من كتبه : كتاب سيبويه في النحو.

أهمية اللغة العربية :

كونها لغة القرآن الكريم و السنة النبوية و كونها جزءاً من ديننا بل لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بها و لا يصح أن يقرأ المسلم القرآن إلا بالعربية، وقراءة القرآن الكريم ركن من أركان الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام.

و اللغة العربية أقدم اللغات التي مازالت تتمتع بخصائصها من ألفاظ و تراكيب ونحو و صرف وأدب وخيال، مع الإستطاعة في التعبير عن مدارك العلم المختلفة.

قالوا عن لغتنا :

(إن اللغة العربية من أكثر اللغات انسجاما).

المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون.

(العربية أكثر لغات الأرض إمتيازا).

المستشرق الأمريكي كرنيليوس فانريك.

(اللغة العربية أغنى لغات العالم).

الألماني فريتاج.