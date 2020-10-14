رابط مباشر .. خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 من أثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال الساعات الحالية، وذلك بعدما دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم عبر الرابط الرسمي للوزارة على الأنترنت، وأشارت الوزارة إلي أنه يجب تحديث البيانات قبل يوم 20 نوفمبر من العام الحالي حت يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي وعدم توقفه في حال عدم تحديث البيانات خلال الموعد المحدد لذلك، وفيما يلي نقدم لجميع متابعينا عبر المقال رابط وخطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات المالية للكثير من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض، وذلك بهدف رفع المستوي المعيشي للمواطنين بالمملكة، وقد أشار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن عملية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي تأني بهدف التأكد من سلامة جميع بيانات مستفيدي الضمان، والتي تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق وفق الضوابط الخاصة بالدعم بالائحة التنفيذية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تقوم خطوة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بتحسين مستوي الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد رأت الوزارة أن عمليه تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر الأنترنت هو الحل الأمثل حالياً بدلاً من الذهاب إلي فروع ومكاتب الضمان لتوفير الوقت وسلامة المواطنين، كما أعلنت الوزارة أن تحديث البيانات سيمتد لشهر كامل بداية من يوم 10 أكتوبر، وحتى يوم 20 نوفمبر بهدف التسهيل على جميع المواطنين.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442-2020

رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

نوضح لحضراتكم طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر رابط وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سيقوم المواطنين بتحديث بياناتهم عبر عدد من الخطوات البسيطة، وهي:

الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع الوزارة على شبكة الأنترنت.

الضغط على خدمات الوزارة والانتقال إلي بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية

نقوم بالضغط على أيقونة الملف الشخصي.

تحديث البيانات المطلوبة.

الإطلاع علي كافة الصفحات الخاصة بالبيانات المُدخلة مُسبقًا والتعديل علي ما يلزم تعديله.

النقر علي المربع أسفر الصفحة، والضغط على كلمة “تقديم”.

سوف تصلك رسالة علي هاتفك المحمول تحتوي علي رقم تأكيد،عليك إدخال وكتابة هذا الرقم في الخانة المخصص لذلك، والضغط على تأكيد.

يستمر الكثير من المواطنين المستفيدين من منحة الضمان الاجتماعي في تحديث بياناتهم عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قام الكثيرون بتعديل البيانات المطلوبة، ومن المتوقع أن يشهد رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1442 إقبالاً كبيراً طوال الفترة المحددة لتحديث البيانات، ويسعدنا تلقي كافة استفساراتكم ومشكلاتكم من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسنحاول المساعدة في إيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن.