نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق هدف يعلن عن صرف دعم 2400 ريال للعاملين في نشاط توجيه المركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن صندوق التنمية البشرية (هدف ) عن صرف دعم مالي بقيمة 2400 ريال سعودي، وذلك لمدة عامان تصرف كل شهر لكل المواطنين السعوديين المشتركين في نشاط توجيه المركبات، وقد أوضح صندوق هدف انه سوف يقدم للعاملين في نشاط توجيه المركبات عن طريق التطبيقات الذكية دعم يصل إلى ألفان و أربعمائة ريال سعودي شهريا، ومن ضمن متطلبات دعم العمل الحر سوف يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعم تحفيزي بمقدار 3000 ريال سعودي، ويكون هذا الدعم للمستفيدين الملتزمين بتحقيق متطلبات الأداء المطلوبة كل ستة أشهر .

دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات

تماشيا مع مذكرة التفاهم المبرمة بين كل من وزارة الموارد البشرية والهيئة العامة للنقل وشركة عمل المستقبل وصندوق هدف، سوف يعمل كل من هذة الأطراف علي تقديم الدعم للعاملين السعوديين في نشاط توجيه المركبات من خلال النقل الموجه والوصول بمستوي الكفاءة للنشاط للحد الأقصى، والسعي إلى تشغيل أنواع العمل المتنوعة ومن ضمنها العمل الحر، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية للعامل الحر إمكانية التسجيل في النشاط كقائد مركبة نقل موجه وذلك من خلال بوابة العمل الحر و يمكن للعامل أيضا استخراج رخصة العمل الحر .

ما هو صندوق الموارد البشرية (هدف)

هو مؤسسة سعودية تسعى إلي توطين الوظائف في القطاع السعودي الخاص، وتعمل علي أن المواطنين السعودين يكونوا هم من يعملون بهذه الوظائف، فهو يعمل علي تقديم الكوادر السعودية الخاضعة لنظم تدريبه وتعليمية تمكنهم من شغل الوظائف ويحققه ما تسعى المملكة من خطط استراتيجية لتحسين المستوي الاقتصادي و الأمني في السعودية، كما ان الصندوق يسعى إلي دعم وتطوير القوة العاملة السعودية ومشاركتهم في سوق العمل، وجاء ذلك مطابقا لأهداف برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 .

خطوات إصدار رخصة العمل الحر

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لإصدار وثيقة العمل الحر، و تكون هذة الشروط كالاتي :

أن يقوم صاحب الرخصة الدخول الصفحة الرسمية للعمل الحر . عليك بإنشاء حساب جديد وذلك غبر التسجيل برقم الجوال . قم بكتابة البيانات المطلوبة. أن يقوم صاحب الرخصة بالتسجيل في نظام ابشر . عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بطلب الوثيقة العمل الحر. وفي النهاية يتمكن المتقدم من الحصول علي وظيفة كقائد مركبة موجه .

والجدير بالذكر أن صندوق هدف و وزارة الموارد البشرية سوف يعملان بالتنسيق بينهم وبين باقي أطراف الاتفاقية علي ترتيب استخراج تراخيص نشاط توجيه المركبات، وسوف تقوم شركة المستقبل بإدارة الرابط الإلكتروني وتفعيل البرنامج عبر منصة العمل الحر .