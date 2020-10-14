نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف احصل على رقم طلب المقطوعة من أكثر الأسئلة المتداولة في المملكة العربية السعودية، ويتم الاستفسار عنها من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية وذلك لأن هناك الكثير من المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة ويبحثون باستمرار عن توقع صرف المساعدة المقطوعة وزاد البحث أيضًا في الفترة الأخيرة عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة بسبب تأخر الإيداع وتقديم الدعم إلى المواطنين.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة

هناك خطوة مهمة ينبغي أن تقوم بها في حالة الرغبة في التعرف على رقم طلب المقطوعة من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وذلك يتم من خلال الاتصال على خدمة عملاء المساعدة المقطوعة وذلك عبر رقم: 8001222777، وعليك أن تقوم بالاستفسار عن رقم الطلب.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ورقم الطلب تكمن أهميته في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتحقق من الأهلية للحصول على دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي، والتعرف أيضًا على موعد إيداع المبالغ المالية التي تخصصها وزارة الموارد البشرية للمستفيدين وفق رواتبهم التي يحصلون عليها شهريًا.

أسماء المستحقين في المساعدة المقطوعة 1442

وهناك الكثير من الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة والتي يمكنها التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا، وتكمن تلك الفئات في:

الأرامل والمطلقات من النساء، واللواتي يعولن أبناء بسبب سفر زوجها أو هجرانه لأسرته.

المصابين بعجز كلي أو جزئي.

أصحاب الرواتب المحدودة، فينبغي ألا يكون دخل المستفيد الأعزب عن 3000 جنيه، أما المتزوج فلا يزيد عن 8680.

المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، الغير مستفيدين من برامج الدعم أو الإيواء في المملكة.

تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

وهناك برامج متعددة للضمان الاجتماعي تُطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد قامت الوزارة بتوجيه دعوة رسمية إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي لأجل تحديث البيانات الشخصية وذلك من خلال الملف الشخصي للمواطنين عبر منصة الوزارة الرسمية، فيمكن الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، والدخول إلى الملف الشخصي وتحديث جميع البيانات المطلوبة.

وعقب تحديث البيانات يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة، وإجراء الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بعد أن حصلت على إجابة وافية لسؤال كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستفسار عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي.