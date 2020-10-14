نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقع صرف المساعدة المقطوعة يسأل عنه عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد قاموا بتفعيل هاشتاج #المساعدة_المقطوعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني والتعرف أيضًا على موعد إيداع المساعدة المقطوعة لعام 1442 حيث أن هناك الكثير من المستفيدين لم يحصلوا إلى الآن على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويمكن معرفة إجابة سؤال كيف احصل على رقم طلب المقطوعة.

توقع صرف المساعدة المقطوعة

وقد ذكرت وزارة العمل السعودية على أن هناك مجموعة من الشروط، لا بد أن تكون مُحققة في المواطنين الراغبين في التقديم على المساعدة المقطوعة للحصول على المبالغ المالية التي يوفرها هذا البرنامج، والمنصف ضمن إطار أشهر برامج الدعم في المملكة، مع حساب المواطن الشهري، وتكمن الشروط في:

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

أن يكون عمر المتقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي المقطوعة أكبر من 35 عام.

ألا يكون دخل المتقدم أكثر من 3 آلاف ريال سعودي، وذلك في حال كان شاب أعزب، وفي حال الزواج ينبغي ألا يزيد عن 8680 ريال سعودي.

أن يكون المستفيد من المساعدات المقطوعة يقيم داخل إطار المملكة العربية السعودية دائمًا، وأن يكون سعودي الجنسية.

ألا يمتلك سجل تجاري.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الإنترنت أو من خلال الاتصال على رقم 19911 أما عن طريقة الاستعلام عبر الإنترنت فتنحصر في:

زيارة بوابة وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية.

الدخول إلى خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

سيظهر لك خانتين، أحدهما من أجل كتابة رقم السجل المدني والأخرى من أجل كتابة رمز التحقق.

بعد إدخالهم بشكل صحيح فعليك أن تقوم بالنقر على تبويب عرض.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

وتعلن وزارة الموارد البشرية فجأة توقيت صرف المساعدة المقطوعة، وذلك من خلال الإعلان عن إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، ولكن لم تحدد موعد من أجل إيداع المساعدة المقطوعة، وبمجرد الإيداع يتم إرسال رسائل قصيرة إلى حسابات المستفيدين للتأكيد على الإيداع، فأي توقع صرف المساعدة المقطوعة قد يكون غير دقيق.