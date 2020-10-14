الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني من أجل التعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 يسأل عنه عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل فعليًا في المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية، ويذكر أن المساعدات المقطوعة من برامج الدعم التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (سابقًا) أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمسمى الحالي، ويوفر البرنامج معونة ودعم مادي للمواطنين المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي ولكن بضوابط، ولذلك سوف نطلق لكم توقع صرف المساعدة المقطوعة بالإضافة إلى طرق الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب، وكذلك كيف احصل على رقم طلب المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

لقد عمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم أفضل خدمات الدعم إلى المواطنين في المملكة، وقدمت لهم المساعدة المقطوعة التي تصرف في العام مرة واحدة فقط للأفراد، وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الإنترنت، وذلك للمسجلين فعليًا في المقطوعة.

الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة

ستقوم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية، ومنها الخدمات الإلكترونية.

وبعدها قم باختيار المساعدة المقطوعة.

قم بإدخال رقم السجل المدني أو رقم الطلب، ومن ثم رقم التحقق.

ثم قم بالنقر على تبويب عرض من أجل التعرف على استحقاقك في مقطوعة الضمان الاجتماعي.

توقع صرف المساعدة المقطوعة 1442

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تقوم بالإعلان عن موعد صرف وإيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين البنكية، وقد تم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دعم المساعدة المقطوعة إلى فئة كبيرة من المستفيدين، وخصوصًا من قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية.

إلغاء المساعدة المقطوعة

وقد تم تفعيل هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي باسم المساعدة المقطوعة، واحتوى في الفترة الماضية على العديد من الأسئلة التي تخص مدى صحة إلغاء المساعدات المقطوعة، ولكن لم تصرف وزارة الموارد البشرية بإلغاء المساعدة المقطوعة إلى الآن، وذلك على الرغم من الظروف الطارئة التي مرت بها المملكة.

ويمكن التعرف على أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال الطريقة الصحيحة المخصصة من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني من موقع وزارة الموارد البشرية.