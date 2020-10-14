أول ظهور لرونالدو بعد إصابته بفيروس “كورونا”

بلادي – الرياض :شهد معسكر منتخب البرتغال أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووثقت عدة صور اللاعب وهو يجلس في شرفة غرفته في معسكر منتخب البرتغال المقام حالياً في المدينة الرياضية بلشبونة.
وأظهرت الصور اللاعب وهو يتابع من غرفة العزل الصحي تدريبات فريقه، ويبدو أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن، كما حرص اللاعب على الظهور بوجه مبتسم أمام زملائه والجهاز الفني للمنتخب البرتغالي.
الجدير بالذكر أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن مساء أمس (الثلاثاء)، إصابة رونالدو بـ(كوفيد- 19)، مؤكداً غيابه عن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده مع منتخب السويد في دوري الأمم الأوروبية المقررة إقامتها مساء الأربعاء.
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