متحدث “الزكاة والدخل”: رصدنا مخالفات بأخذ ضريبة القيمة المضافة بأعلى من 15%

بلادي – الرياض :كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أنه جرى ضبط 615 مخالفة ضريبية خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 15%.

وقال الحربي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن من بين المخالفات المضبوطة قيام البعض بتحصيل الضريبة وهو غير مسجل، أو تحصيلها بدون الفاتورة الضريبية أو أن تكون الفاتورة مخالفة للوائح، بالإضافة لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وأضاف أن أغلب الجولات التي قامت بها الهيئة كانت من خلال بلاغات المستهلكين، مبيناً أنه منذ زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة نفذت الهيئة 34 ألف زيارة تفتيشية نتج عنها أكثر من 10 آلاف مخالفة.