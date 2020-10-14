كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا الموسمية؟ “الصحة” تجيب

بلادي – الرياض :قدمت وزارة الصحة عدة نصائح للعموم، يمكن أن تحمي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وقالت الوزارة إن أبرز هذه النصائح تعتمد على غسل اليدين بالماء والصابون عند العطاس أو السعال، وكذلك عند مصافحة المصاب بالإنفلونزا أو الزكام.

وتابعت أنه يجب أيضًا غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام، وعند استخدام دورات المياه أو تغيير الحفاظات للأطفال، أو لمس الأسطح في الأماكن العامة، أو تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة.

وأكدت “الصحة” ضرورة التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.