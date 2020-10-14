“الجوازات” تدعو للالتزام بالاشتراطات الصحية للوجهات الدولية تجنبًا لإلغاء السفر أو الإعادة

بلادي – الرياض :دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، المسافرين عبر منافذ المملكة، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، تجنبًا لتعرضهم لإلغاء السفر أو إعادتهم عند وصولهم إلى تلك الدول.
وأشارت الجوازات إلى أن بعض الدول يشترط عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، مبينةً أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.
يذكر أن السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام جواز السفر فقط ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، وقبل السفر يجب على المواطن التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر للدول الأخرى.
وأهابت المديرية بالمواطنين والمقيمين الاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، عبر زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.
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