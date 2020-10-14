“الأرصاد” تنفي وجود أي مؤشرات لظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة

بلادي – الرياض :كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأربعاء)، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود ظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأكد الناطق الرسمي للهيئة، حسين القحطاني، عدم صحة ما تردد بهذا الشأن، منوهاً بعدم وجود أي مؤشرات لظواهر جوية حادة قد تؤثر على أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن ما يتم تناقله بهذا الشأن عبر مواقع التواصل غير دقيق، وحذر من تداوله، داعياً الجميع لمتابعة تقارير الهيئة للاطلاع على مستجدات الطقس على مناطق المملكة.