نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للإسكان توفر 12 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة لمستحقي الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية عن توفر 12 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة إلي المستحقين من الدعم السكني ما بين (شقق سكنية، تاون هاوس، فيلات) ضمن المرحلة الثانية من مشروعين”مرسية وخيالا” وذلك بعد التوقع علي 8 اتفاقيات مع القطاع الخاص، حيث يقع مشروع مرسية في مدينة الرياض ويأتي امتداد إلي المرحلة الأولى التي تم الانتهاء من حجزها بالكامل فيما أكدت الشركة الوطنية للإسكان أن مشروع مرسية سيوفر أكثر من 9052 ألف وحدة سكنية جديدة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي ما تم إنجازه من المرحلتين إلي توفير 14300 وحدة سكنية.

مشروع مرسية

أوضحت الشركة الوطنية للإسكان أن مشروع مرسية ومشروع خيالا بهم جميع المرافق بمختلف أنواعها، كما يتواجد بها مراكز تجارية وحدائق وأماكن للترفيه وجميع الخدمات التي تحقق رغبات الأسرة، كما يؤكد عن وجود تصميمات رائعه للوحدات السكنية بأسعار مناسبة إلي مستحقي الدعم السكني.

مشروع خيالا

يوفر مشروع خيالا أكثر من 3400 ألف وحدة سكنية ما بين (الشقق، تاون هاوس، الفيلات) ويمتد المشروع علي مساحة تتجاوز 5 مليون متر مربع في شمال محافظة جدة بتصميمات جديدة وخدمات متكاملة تحقق الرفاهية والراحة التامة إلي المواطنين السعوديين.

الشركة الوطنية للإسكان

أكد المهندس محمد بن صالح رئيس الشركة الوطنية للإسكان أن الشركة تعمل جاهداً في توفير كافة الاحتياجات التي تهم المواطنين من خدمات ومرافق وحدائق وأماكن للترفيه وتوفير بيئة سكنية بها جميع المتطلبات الأساسية، حيث تحرص الشركة دائما في عملية التطوير المستمر والتميز في المجال السكني وتحقيق أفضل معايير الجودة، فيما أعلنت وزارة الإسكان عن أهم مبادرات الدعم السكني.

شركات التطوير العقاري

كما أكدت أن مشروع مرسية وخيالا يعد خطوة في تملك المواطنين الوحدات السكنية طبقا لخطة ورؤية المملكة في 2030 بزيارة نسبة التملك نحو 70%، ونوه رئيس الشركة الوطنية أن قد وقعت علي إتفاقية تعاون مع شركات التطوير العقاري في مشروع مرسية وشملت شركات التطوير العقاري التالي:

شركة دار الابداع.

شركة دار وإعمار.

شركة ريتال.

شركة عبد الرحمن سعد الراشد واولادة.

اما عن مشروع خيالا فقد تم التوقيع مع الشركات التالية:

شركة مكفون.

شركة سمو العقارية.

الشركة الأولي لتطوير العقارات.

شروط الحصول على الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان عن أهم الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الوحدات السكنية والتي تأتي في مقدمتها أن يكون المستفيد عمره لا يقل عن 25 عام، وان يكون دخله الشهري لا يقل بأي حال من الأحوال عن 3000 ريال سعودي، وأن لا يكون قد استفاد من الدعم السكني من قبل، وان يكون المتقدم لا يمتلك باسمه منزل، بالإضافة إلي أن تكون جنسية المتقدم سعودية.