“الصناعات العسكرية” والقوات البحرية تدشنان أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محليًا

بلادي – الرياض :دشنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والقوات البحرية الملكية السعودية، أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32)، والمُصنّع محليا وفق أعلى المواصفات العالمية.

وعمل على صناعة الزورق ونقل تقنيته شركة الزامل البحرية بالشراكة مع شركة “CMN” الفرنسية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن هذه المنظومة من الزوارق السريعة ستساهم -بإذن الله- في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لقواتنا البحرية السعودية، كما ستعزز من قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لوطننا الغالي، وهي تأكيد على عزمنا للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

فيما صرح رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، سعد الخلب، بأن انطلاقة مشروع توطين الزوارق اعتراضية السريعة يؤكد على مستوى جاهزية البُنى التحتية المتطورة والطاقات الاستيعابية الضخمة في الموانئ البحرية بالمملكة.

وقال رئيس موانئ: “كلنا فخر بنجاح مشغل حوض بناء وصيانة السفن، في ميناء الملك عبدالعزيز”.