شرطة الرياض تطيح بثلاثة مقيمين اعتدوا على أحد المطاعم واستولوا على مبالغ مالية ومستندات

بلادي – الرياض :تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون عنوة على أحد المطاعم ويستولون على مبالغ مالية ومستندات في خزنته.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، إنه تم القبض على الجناة، وهم 3 مقيمين، من الجنسية اليمنية، (في العقدين الثالث والرابع).

وأضاف أنه ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر، مبينا أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.