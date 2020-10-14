“شرطة القصيم”: القبض على مقيمين استوليا على 23 ألف ريال من عمالة وافدة بالاحتيال والنصب

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم (الأربعاء)، القبض على مقيمين يمارسان أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة، المقدم بدر السحباني، أن المقيمين من الجنسية المصرية وفي العقدين الرابع والخامس من العمر.
وأكد أنه عُثر بحوزة المتهمين مبلغ مالي قدرة 23 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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