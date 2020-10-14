“الفريق المشترك لتقييم الحوادث”: ميليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية عن سفن التحالف

بلادي – الرياض :قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، إنه وردت لقوات التحالف البحرية معلومات تفيد بتواجد قارب تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يُستخدم لجمع المعلومات استخباراتية.

وأوضح أن إحدى سفن التحالف رصدت القارب المحدد وتابعت أنشطته، وذلك في يوم 14 / 10 / 2016 م، كما رُصد قارب آخر لا يرفع علماً ويقطر قاربين صغيرين على مسافة قريبة من القارب الأول ومتجه إليه.

وأضاف المنصور أن قوات التحالف البحرية قامت بمتابعة القاربين واستيقافهما واستجواب الطاقم، واتضح من التحقيقات أن القارب يُستخدم في جمع المعلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية الى السواحل اليمنية.

وأضاف أنه تبين أن قائد القارب هو أحد كبار مهربي الأسلحة، واعترف خلال التحقيقات أنه يقوم أيضاً بتهريب الأسلحة بين سواحل أفريقية وساحل “المخا” باليمن، واتخاذ نشاط صيد السمك غطاء له.

وأكد المنصور أنه جرى تسليم المحتجزين إلى الجهة المختصة بقوات التحالف بجازان ،كما تم تسليم 4 أشخاص -منهم 3 صغار السن- إلى الحكومة الشرعية، من أصل 12 تم احتجازهم.