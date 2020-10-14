بلادي – الرياض :قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، إنه وردت لقوات التحالف البحرية معلومات تفيد بتواجد قارب تابع لميليشيا الحوثي المسلحة يُستخدم لجمع المعلومات استخباراتية.
وأوضح أن إحدى سفن التحالف رصدت القارب المحدد وتابعت أنشطته، وذلك في يوم 14 / 10 / 2016 م، كما رُصد قارب آخر لا يرفع علماً ويقطر قاربين صغيرين على مسافة قريبة من القارب الأول ومتجه إليه.
وأضاف المنصور أن قوات التحالف البحرية قامت بمتابعة القاربين واستيقافهما واستجواب الطاقم، واتضح من التحقيقات أن القارب يُستخدم في جمع المعلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية الى السواحل اليمنية.
وأضاف أنه تبين أن قائد القارب هو أحد كبار مهربي الأسلحة، واعترف خلال التحقيقات أنه يقوم أيضاً بتهريب الأسلحة بين سواحل أفريقية وساحل “المخا” باليمن، واتخاذ نشاط صيد السمك غطاء له.
وأكد المنصور أنه جرى تسليم المحتجزين إلى الجهة المختصة بقوات التحالف بجازان ،كما تم تسليم 4 أشخاص -منهم 3 صغار السن- إلى الحكومة الشرعية، من أصل 12 تم احتجازهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الفريق المشترك لتقييم الحوادث”: ميليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية عن سفن التحالف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.