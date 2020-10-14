الجدعان: دول مجموعة الـ20 أنفقت 11 تريليون دولار لمواجهة كورونا

بلادي – الرياض :أكد وزير المالية محمد الجدعان أن دول مجموعة الـ20 قررت تمديد مبادرة إعفاء الدول الأشد فقراً من الديون، بعد أن دعمتها بـ75 مليار دولار.
وأوضح في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة الذي عقد اليوم (الأربعاء) أن دول المجموعة أنفقت أكثر من 11 تريليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا.
وأضاف أنهم ملتزمون بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل، إضافة إلى العمل لتعزيز جهوزية العالم لأي وباء مستقبلا.
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