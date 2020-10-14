شاهد.. “الخطوط السعودية” تتسلم الطائرة الخامسة من طراز “بوينج دريملاينر”

بلادي – الرياض :أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم (الأربعاء)، وصول طائرة جديدة من طراز بوينج B787-10 ” دريملاينر” إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وأوضحت أن الطائرة تُعتبر الخامسة التي تم استلامها من هذا الطراز من أصل 8 طائرات.
وأضافت أنها استلمت 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة بالكامل، ضمن اتفاقية مع شركة بوينج الأمريكية.
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