دعوة أصحاب 630 عقاراً بالعاصمة المقدسة لمراجعة شركة التطوير

بلادي – الرياض :دعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة أصحاب 630 عقاراً في حي النكاسة العشوائي لمقابلة شركة وادي إبراهيم المكلفة بتطوير المناطق العشوائية. وحدد يوم 11 -5-1442هـ موعدا لمراجعة أصحاب العقارات للشركة التي تعمل على تطوير وادي النكاسة. يذكر أن غالبية منازل حي النكاسة تم بناؤها فوق الجبل بطريقة عشوائية.

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