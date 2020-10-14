كيف لك …!!!

بقلم :فؤاد بن عبدالرحمن الجهني : جدة أتدري

ما تلك الأشواق

الحائرة

بين أنفاس

تخرج مني إليك

في لهفة

أتدري

ما هي

تلك النظرات

ودمع قلب

ينفطر بكاء

أضناه الغياب

أتدري

كيف أشتاق إليك

وأنت مني

فكيف

لي وأنت

بين يدي

إليك أشتاق

أتدري

كيف

أني لا أستطيع

أن أجمع حروفي

وكيف

أن عيناي

لا يمكنها البعد

عن رؤياك

ولو للحظة

ذلك

خوف الفقد

لو تدري

فكيف

تدري

وأنت بين أحضاني سراب …

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