أعضاء بيت شباب الأحساء الإعلامي ولقاء إعداد التقارير الإعلامية

الأحساء – جاسم العبود | تصوير: وجدان المرزوق

نظم بيت شباب الأحساء الإعلامي التابع لهيئة الصحفيين السعوديين دورة تدريبية لأعضائه بعنوان ( إعداد التقارير الإعلامية ) لمدة يومين، قدمها مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي في أمانة الاحساء خالد البووشل في قاعة الجوهرة الحميان مقر الهيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء في مدينة المبرز.

اللقاء الذي حضره 35 عضواً من بيت شباب الأحساء الإعلامي تناول المحاور الأساسية في إعداد التقارير الإعلامية، وما هي مكونات التقرير الميداني، طريقة الرفع من قيمة التقرير، طريقة التعامل مع المشكلات الطارئة، وقال “بووشل” أن هناك ضوابط رئيسية لكتابة التقارير الإعلامية أهمها:

– ماهي الغاية المراد تحقيقها من التقرير على المدى البعيد.

– ماهو الهدف المراد تحقيقه من التقرير الآن.

– من هو الجمهور المستهدف.

وتطرق “بووشل” إلى تلبية احتياجات الجمهور ونقل المعلومة بمصداقية وواقعية، وأفاد بأن الصورة مهمة جدا في التقارير الإعلامية، كما أشار أن العنوان يكون مختصراً ويفضل أن لا يزيد عن سبعة كلمات مع مراعاة ان يكون جذاباً ومثيراً، وأكد بأن مهمة المقدمة هي الإجابة على غالبية الاستفهامات الستة وهي (ماذا، ومن، ومتى، وأين، وكيف، ولماذا).

وفي ختام اللقاء كرم بيت شباب الأحساء الإعلامي مقدم اللقاء “بووشل”، وعبر مدير هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء “عادل الذكرالله” عن شكره للأستاذ خالد بووشل، كما شكر المنظمين للدورة.