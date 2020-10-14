عباقرة الرياضيات للحساب الذهني يحصلون على مراكز متقدمة في المسابقة الدولية والخليجية

دوت الخليج – الشرقية – ماجد السبع أعلنت نتائج المسابقة الدولية والخليجية بتايلند للحساب الذهني السريع Smart Brain المقامة في 10 أوكتوبر 2020 عن بُعد اون لاين والذي شارك فيها 603 متسابق ومتسابقة من 14 دولة من مختلف العالم وقد شاركت المملكة العربية السعودية بفريق من عباقرة الرياضيات للحساب الذهني السريع تحت إشراف نادي الرياضيات QMC ورعاية الأستاذ زكي الشعلة وعددهم 21 متسابق ومتسابقة وقد حقق الفريق السعودي مراكز متقدمة على المستوى الدولي والخليجي.

????????مراكز الفائزين على المستوى الدولي: المستوى الخامس:

إسراء عبدالله الوصيبعي

المركز الأول المستوى الثالث:

ياسمين الأحمد

المركز الثالث المستوى الأول متقدم أكبر من ٨ سنوات:

حوراء زكي التوحوح

المركز الرابع المستوى الأول متقدم أقل من ٨ سنوات:

يحيى زكريا المرزوق

المركز الخامس ????????مراكز الفائزين على مستوى الخليج العربي: المستوى السادس:

شهد إسماعيل الحمدان

المركز الثاني المستوى الخامس:

إسراء عبدالله الوصيبعي

المركز الأول المستوى الثالث:

ياسمين الأحمد (المركز الأول)

فاطمة عبدالله الوصيبعي (المركز الثاني)

مؤمل سراج السيهاتي (المركز الثالث)

عبدالله أحمد الخليفة (المركز الخامس) المستوى الثاني:

سجاد باسل القديحي (المركز الأول)

محمد حسين العباد (المركز الرابع) المستوى الأول أكبر من ٨ سنوات:

حوراء زكي التوحوح (المركز الثالث) المستوى الأول أقل من ٨ سنوات:

يحيى زكريا المرزوق (المركز الثالث) وسيحصل كل متسابق على شهادة دولية للمشاركين ومكافئة مالية للفائزين الدوليين. وكما هنأ مدير نادي الرياضيات QMC الأستاذ زكي الشعلة جميع المشاركين والفائزين وذويهم الكرام وكما وجه الأهالي إلى ضرورة الاهتمام برعاية الأبناء العلمية والتربوية والإيمانية وانضمامهم في الدورات التطويرية التي تساعدهم في تطوير الذات من الناحية الاجتماعية والعلمية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لدخول المسابقات المحلية والدولية. وكما ذكر الشعلة بأن من فوائد دورات الحساب الذهني السريع للأطفال تنشط الذاكرة الحسابية وزيادة الثقة بالنفس والتعامل مع الأرقام بكل سهولة ومرونة وإجراء العمليات الحسابية بمهارة وتميز.

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