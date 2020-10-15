نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 Dream مع مصطفى الأغا على قناة MBC في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط الاشتراك بمسابقة الحلم 2020 وخطوات الاشتراك في 2020 Dream على شاشة قناة MBC لذلك يسعى الكثير للاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة قصيرة عبر الرقم التابع للدولة المقيم بها المشترك، و سنوضح لكم تفصيليًا في السطور التالية طريقة الاشتراك على شاشة قناة MBC وأرقام الدول للمشاركة في السحب.
الاشتراك بمسابقة الحلم 2020
الاشتراك والتقديم في المسابقة لاحتمالية الفوز بإحدى الجوائز كما تميزت بشفافية الربح حيث يتم إعلان أسماء الفائزين بعد سحب يتم على الهواء مباشرًا وإعلان الفائز أمام أعين الملايين من المشاهدين، عبر الأرقام التالية:
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رابط الاشتراك بمسابقة الحلم 2020 على MBC
- رابط الدخول والاشتراك في “مسابقة الحلم “.
- اختار رمز الدولة لمن يريد الاشتراك.
- ثم إدخال رقم الهاتف الجوال.
- ثم أضغط إشترك الآن.
- إختيار مزود الخدمة الموجود في بلدك.
- لإظهار الرقم الذي تقوم بإرساله
مسابقة الحلم 2020 Dream
تذاع مسابقة الحلم عبر شاشة قناة MBC ببرنامج صدى الملاعب من تقديم الإعلامي المتميز مصطفى الأغا، وتقوم فكرة المسابقة على تقديم جوائز مالية كبيرة قد تكون سبب في تحقيق أحلام الكثير من مختلف أنحاء الوطن العربي، وقد أصبحت أكثر المسابقات التليفزيونية مصداقية، لذلك يتسابق الآلاف يتهافتون للمشاركة في السحب أملًا في أن يكونوا أحد سعداء الحظ الفائزين في المسابقة، ويتم سحب المسابقة على الهواء مباشرًا خلال العام ويتم إعلان اسم الفائز بالجائزة الكبرى وقدرها مليون دولار أمريكي في رأس السنة الميلادية، نتمنى للجميع من خلال موقعنا ثقفنى كل التوفيق.
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