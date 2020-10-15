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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من مصرف الراجحي في 30 دقيقة سواء كنت مواطن أو مقيم، يمكنك التمتع بالخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي إلي المواطنين السعوديين والمقيمين والتي تتميز بالسرعة الكبيرة وتقديم اقساط مبسطة تتناسب مع الدخل الشهري للمتقدم إضافة إلي ذلك توافق التمويل الشخصي مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي جعل الكثيرين من أبناء المملكة العربية السعودية يقبلون على اقتناء هذا التمويل الشخصي للقيام بالكثير من الأمور الهامة التي قد يصعب تنفيذها بسبب الميزانية الشهرية لهم، مثل تحديد اثاث المنزل أو تسديد اقساط شراء الأجهزة الإلكترونية أو تسديد مصاريف المدارس أو ما شابه ذلك.

تمويل شخصي من مصرف الراجحي في 30 دقيقة سواء كنت مواطن أو مقيم

أوضح مصرف الراجحي عن إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي الذي يلبي طموحات بفترة سداد تصل إلي 60 شهر، فيما يتيح مصرف الراجحي بتمويل شخصي يبدأ من خمس آلاف ريال وحتى 2 مليون ريال سعودي، فيما حدد المصرف الحد الأدنى لتمويل الأطباء والذي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ريال سعودي، أما عن تمويل الموظفين والذي يبدأ من 500 ألف ريال وحتى نصف مليون ريال سعودي، يمكن التعرف على مميزات التمويلات من مصرف الراجحي من خلال رابط مميزات التمويلات الشخصية.

شروط التمويل الشخصي

يجب أن لا يقل عمر المتقدم على التمويل الشخصي عن 25 عام.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي.

الحد الادنى لتسديد القرض عام واحد، والحد الاعلي لفترة السداد 5 سنوات.

تقديم طلب تمويل شخصي

يتطلب منك اتخاذ بعض الإجراءات للحصول على التمويل الشخصي والتي تبدأ بالتالي:

الدخول إلي رابط مصرف الراجحي. تسجيل الإسم كامل. القيام بإدخال الجنسية. القيام بإدخال النوع سواء كان ذكر أو أنثى. تحديد العمر. تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. الإجابة علي السؤال التالي (هل لديك حساب في مصرف الراجحي)، (هل لديك راتب محول على الراجحي). تحديد قيمة الراتب الشهري. تحديد نوع قطاع العمل سواء كان حكومي أو خاص. تسجيل رقم الجوال. تسجيل البريد الالكتروني. تسجيل المنطقة. تحديد وقت الإتصال. في النهاية تقوم بالضغط على كلمة submit أو تقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب التمويل الشخصي والتي جاءت كالتالي (خطاب من جهة عمل العميل موضحاً فيه الراتب الشهري، تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، تعبئة النموذج الخاص بطلب القرض، في بعض الأحيان يطلب مصرف الراجحي تحويل الراتب، بعد توافق الشروط والمعايير عليك وإتمام عملية التقديم بنجاح سيتم الرد عليه خلال أقل من 30 دقيقة.