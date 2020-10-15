نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الخير للمقيمين بنك سامبا 750 ألف ريال بهامش ربح سنوي إعرف الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الخير للمقيمين بنك سامبا أحد أهم التمويلات المطلوبة في المملكة، حيث يتفهم البنك السعودي الأمريكي (سامبا) متطلبات عملائه سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو من المقيمين، ويقدم مجموعة من المنتجات التمويلية الشخصية عبر بنك سامبا أون لاين دخول والتي من خلالها يمكن تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم سواء كانت مُنتجات استهلاكيّة، أو دفع الفواتير مقابل استخدام الخدمات، أو دفع رسوم الدارسة الجامعية، أو طلب تمويل الخير الشخصي بغرض تأسيس مشروع فردي أو تطويره وتوسعته، ومع العديد من خيارات التمويل الشخصي التي يوفرها سامبا، والتي تتميز بتوافقها مع ضوابط الشريعة الإسلامية، كما الحال في تمويل شخصي البنك العربي الوطني ويمكن لعملاء البنك السعودي الأمريكي الحصول على تمويل يناسب احتياجاتهم في وقت قصير جدًا، مثلما يحدث في بنك البلاد برنامج تمويل الأسهم ويقدم سامبا للمقيمين التمويل الشخصي، وأيضًا تمويل الخير الشخصي للمقيمين وذلك من خلال فتح حساب بنك سامبا أون لاين.

تمويل الخير للمقيمين بنك سامبا

يتضمن تمويل الخير أحد البرامج التمويلية الشخصية من سامبا مجموعة من المميزات، منها:

تتم الموافقة الفورية على تمويل الخير، مع إمكانية شراء مديونية العميل.

ثبات معدل الربح طوال فترة التمويل، كما يتميز بتقديم تأمين تكافلي مجاني في حالة وفاة العميل أو إصابته بإعاقة، حيث أن سامبا لن يطالب العميل أو ورثته بسداد الأقساط المتبقية.

يتيح سامبا هذا القرض للمقيمين دون اشتراط وجود كفيل، وتصل فترة السداد حتى 5سنوات.

يتيح هذا التمويل للعميل الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية مجانا طوال فترة سداد التمويل.

يتيح سامبا لعميل تمويل الخير، سيولة إضافية عن طريق إعادة التمويل، بعد سداد 20% من الحدود الأساسية وفق اشتراطات حساب العميل الائتماني لدى سمة.

يتميز هذا التمويل بثبات هامش الربح السنوي خلال مدة التمويل، ويعتمد هامش الربح على مدة ومبلغ التمويل.

يصل مبلغ التمويل إلى 750,000 ريال سعودي بالنسبة للمقيمين، وذلك عند حفظ مستحقات نهاية الخدمة، و300,000 ريال سعودي إذا لم يتم حفظ مستحقات نهاية الخدمة.

شروط طلب تمويل الخير الشخصي