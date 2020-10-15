نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي البنك العربي الوطني للسعوديين وللمقيمين والمتقاعدين بأقساط تصل إلى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي البنك العربي الوطني يتم البحث عنه باستمرار من المواطنين في السعودية وكذلك تمويل الخير للمقيمين بنك سامبا حيث تأسس البنك العربي الوطني عام 1979م، ومنذ ذلك الحين وهو يتبوأ مكانة مرموقة، وخصوصًا بعد إطلاق تمويل البنك العربي للمتقاعدين في نفس الوقت الذي أطلق فيه بنك البلاد برنامج تمويل الأسهم وأطلق أيضًا إعادة تمويل البنك العربي حتى أصبح ضمن أكبر 15 بنك في الشرق الأوسط، ويقدم البنك العربي الوطني مجموعة من الخدمات المصرفية المتميزة، وعلى رأسها قروض البنك العربي للمقيمين ويلبي البنك كافة احتياجات عملائه من أفراد وشركات البالغ عددهم أكثر من مليوني عميل، حيث يوفر البنك العربي الوطني حلول تمويلية مبتكرة، تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ومن هذه الحلول التمويلية التمويل الشخصي، والذي يمكن التعرف عليه من خلال رقم البنك العربي للتمويل فإذا كنت تريد إجابة سؤال كيف اعرف كم باقي من القرض بنك العربي أو التعرف على أنواع القروض فعليك المتابعة، وأيضًا معرفة القرض المؤجل من بنك الراجحي .

تمويل شخصي البنك العربي الوطني

يقد البنك نوعان من التمويل الشخصي للسعوديين أحدهما تمويل التورق، وفيه يشتري العميل سلعة يمتلكها البنك، ثم يقوم العميل بتوكيل البنك للبيع بالنيابة عنه، أما التمويل الشخصي الأخر فهو التمويل بالأسهم المحلية، وفيه يبيع البنك للعميل أسهم يمتلكها البنك، ويترك للعميل عدة خيارات: إما يحتفظ بها، أو يبيعها للحصول على مبلغ نقدي، أو يقوم بتوكيل البنك لبيعها إلى طرف ثالث، ويحصل العميل على المال.

مميزات قروض البنك العربي للمقيمين والسعوديين

سهولة الإجراءات، والموافقة الفورية على التمويل.

يتيح الحصول على أعلى مبلغ تمويل، بهامش ربح مميّز.

يمكن للعميل التقسيط لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يمكن للعميل الحصول على إعادة تمويل بعد سداد 20% من أصل التمويل القائم.

يتم إعفاء الورثة من باقي الأقساط المستحقة في حالة وفاة العميل.

متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط.

شروط استخراج قرض من البنك العربي