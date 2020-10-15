نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك البلاد برنامج تمويل الأسهم عبر مباشر للافراد تسجيل دخول البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك البلاد برنامج تمويل الأسهم من أكثر البرامج التي يقبل عليها عملاء بنك البلاد السعودي حيث تأسس بنك البلاد في 4 نوفمبر 2004م، برأس مال بلغ 7مليارات ونصف ريال سعودي، ورغم حداثة نشأة البنك إلا إنه يقدم مجموعة متميزة من الحلول المصرفية الإسلامية منها تمويل بنك البلاد بدون تحويل راتب التي تم تصميمها على أسس شرعية، تلتزم بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، كما هو ملحوظ في تمويل الخير للمقيمين بنك سامبا لتحقيق تطلعات واحتياجات العملاء، وإذا كنت ترغب في الزواج، أو تأثيث منزلك، ومهما كانت احتياجاتك المالية، يوفر بنك البلاد باقة من أفضل منتجات التمويل الشخصي، والتي تسهم في تحقيق أهدافك، ومن هذه البرامج برنامج تمويل الأسهم إلى جانب توفير حاسبة تمويل بنك البلاد مثل تمويل شخصي البنك العربي الوطني من أجل التعرف على قيمة القرض ومن خلال البلاد نت تستطيع التعرف على كافة حلول التمويل أو من خلال مباشر للافراد تسجيل دخول البلاد أون لاين من أجل طلب منتج من المنتجات. مزايا بنك البلاد برنامج تمويل الأسهم تم تصميمه ليتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، وتمت مراجعته من قبل الهيئة الشرعية لبنك البلاد، حيث أن شراء أسهم أي شركة يكون ضمن قائمة الأسهم المعتمدة من الهيئة الشرعية والمحددة من قبل البنك.

سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل.

يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، وتصل فترة السداد إلى خمس سنوات، وتتسم فترة السداد بالمرونة، حيث يمكن للعميل السداد بما يناسب دخله الشهري.

يتم إعفاء ورثة العميل المتوفي من دفع باقي الأقساط المستحقة.

يمكن حصول العميل على تأجيل سداد الأقساط التمويلية الأولى، وأيضًا يمكن تأجيل قسط من كل عام.

يمكن حصول العميل على تمويل إضافي، إذا لم يتجاوز قسط التمويل القائم 33 % من قيمة راتب العميل.

لا يستلزم وجود كفيل حتى يحصل العميل على التمويل.

هذا التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين.

يمكن للعميل السداد المبكر في أي وقت، وتكون رسوم السداد المبكر بتكلفة 3 شهور، تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة شروط تمويل الأسهم من مباشر للافراد تسجيل دخول البلاد تحويل راتب العميل إلى البنك، أما إذا كان العميل من منسوبي البنوك المحلية فيتم الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.

يجب ألاَّ يقل عمر العميل عن 18عاماً.

يجب أن يكون للعميل حساب جار لدى بنك البلاد، ويكون العميل على رأس العمل.

يجب ألاَّ يقل الراتب الشهري للعميل عن 3.000 ريال سعودي، إذا كان سعودي الجنسية، ولا يقل عن 3,500 للعميل المقيم. طلب منتج تمويل الأسهم من بنك البلاد نت وثيقة إثبات هوية تكون سارية الصلاحية. قيام العميل بتعبئة إقرار يفصح فيه بالتزاماته الشخصية. تعريف من جهة العمل يتضمن الراتب الشهري، المسمى الوظيفي والدرجة، وتاريخ الالتحاق بالعمل. خطاب من جهة العمل يفيد بالموافقة على تحويل الراتب.

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