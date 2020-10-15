بلادي – الرياض :توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يكون يوم السبت المقبل هو المتمم للثلاثين من صفر، ويوم الأحد 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول 1442هـ، بحسب تقويم أم القرى.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 بحسب تقويم أم القرى، مع غروب الشمس عند الساعة 5:56 مساء وقبل حدوث الاقتران المركزي.
وبيّن أنه في مساء يوم السبت (17 أكتوبر) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:55 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 09 درجات، وسيغرب عند الساعة 06:40 مساءً، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”فلكية جدة”: الأحد المقبل غرة ربيع الأول واحتمال رؤية الهلال بالعين المجردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.