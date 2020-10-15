‏”فلكية جدة”: الأحد المقبل غرة ربيع الأول واحتمال رؤية الهلال ‏بالعين المجردة

بلادي – الرياض :توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يكون يوم السبت المقبل هو ‏المتمم للثلاثين من صفر، ويوم الأحد 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول ‏‏1442هـ، بحسب تقويم أم القرى‎.

وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة ‏المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر ‏‏2020 بحسب تقويم أم القرى، مع غروب الشمس عند الساعة ‏‏5:56 مساء وقبل حدوث الاقتران المركزي‎.

وبيّن أنه في مساء ‏يوم السبت (17 أكتوبر) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة ‏عند الساعة 05:55 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ‏ارتفاع 09 درجات، وسيغرب عند الساعة 06:40 مساءً، ‏وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالعين المجردة في حال كانت ‏الظروف الجوية مناسبة‎.