“الموارد البشرية”: قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات يستهدف 30 مهنة.. وهذه أبرزها

بلادي – الرياض :كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز المهن التي يستهدفها قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، منوهة بأن القرار يستهدف بشكل عام أكثر من 30 مهنة.
وذكرت الوزارة أن أبرز المهن التي يشملها قرار التوطين هى: أخصائي تحليل الأعمال، ومهندس اتصالات، مهندس شبكات، ومهندس حاسب آلي، فني شبكات، وأخصائي دعم فني، ومبرمج، وأخصائي تطوير برمجيات.
الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف من قرار التوطين 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفة أن 60% من هذه الفرص ستكون في المنشآت الكبيرة والعملاقة، كما حددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية، و5 آلاف ريال للمهن الفنية.
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