أفرج عنهما الحوثيون أمس.. أمريكا تشكر المملكة وسلطنة عمان على جهودهما لاستعادة أمريكييْن

بلادي – الرياض :عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكرها للمملكة وسلطنة عمان على جهودهما في تأمين الإفراج عن مواطنيْن أمريكييْن كانا محتجزيْن من قبل المليشيات الحوثية في اليمن.
وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في بيان، أن الولايات المتحدة تقدر جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، على جهودهما لضمان الإفراج عن الأمريكييْن.
وأضاف أن البيت الأبيض يواصل الجهود لاستعادة جثمان مواطن أمريكي ثالث يدعى “بلال فطين” توفي خلال احتجازه ولم تعرف بعد أسباب الوفاة.
وكانت المليشيات الحوثية أطلقت مساء أمس الأربعاء، سراح الأمريكيين “ساندرا لولي”، و”ميكائيل جيدادا”، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز، حيث تم نقلهما من صنعاء إلى مسقط على متن رحلتين تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لإعادتهما إلى أمريكا.
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