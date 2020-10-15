دبي تمنح إقامات للعاملين الأجانب “عن بُعد” بشروط

بلادي – الرياض :أطلقت إمارة دبي “برنامج العمل الافتراضي”؛ بهدف منح الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد، للإقامة وعائلاتهم في الإمارة لمدة عام كامل قابل للتجديد، مع الاستمرار في القيام بمهام عملهم مع الشركات التي ينتمون إليها وتقع مقارها خارج الإمارات.
واشترطت الإمارة للحصول على الإقامة، وجود جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر، مع تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات، مع إثبات التوظيف بعقد عمل صالح لمدة عام على الأقل، مع دفع رسوم تبلغ 287 دولارًا أمريكيًا.
وشملت الشروط أيضًا تقديم شهادة بآخر راتب، بحيث لا يقل عن 5000 دولار، وكشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر.
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