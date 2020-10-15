دبي تمنح إقامات للعاملين الأجانب “عن بُعد” بشروط

بلادي – الرياض :أطلقت إمارة دبي “برنامج العمل الافتراضي”؛ بهدف منح ‏الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد، للإقامة ‏وعائلاتهم في الإمارة لمدة عام كامل قابل للتجديد، مع الاستمرار في القيام ‏بمهام عملهم مع الشركات التي ينتمون إليها وتقع مقارها خارج ‏الإمارات‎.‎

واشترطت الإمارة للحصول على الإقامة، وجود جواز سفر ‏صالح لمدة 6 أشهر، مع تأمين صحي ساري المفعول في دولة ‏الإمارات، مع إثبات التوظيف بعقد عمل صالح لمدة عام على ‏الأقل‎، مع دفع رسوم تبلغ 287 دولارًا أمريكيًا.

وشملت الشروط أيضًا تقديم شهادة بآخر راتب، بحيث لا يقل ‏عن 5000 دولار، وكشف حساب مصرفي لآخر 3 ‏أشهر.‏‎