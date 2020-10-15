“الموارد البشرية”: أكثر من 3 آلاف وظيفة سيوفرها قرار توطين بعض المهن والأنشطة بالجوف

بلادي – الرياض :أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين عدد من المهن والأنشطة بمنطقة الجوف سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن قرار التوطين بالمنطقة الذي أصدره الوزير أحمد الراجحي أمس الأول الثلاثاء، يشمل عدداً من الأنشطة من أبرزها: الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، والعربات “الفود ترك”، والمراكز التجارية المغلقة، وذلك بنسبة توطين 100%.
وأضافت أن القرار يشمل توطين مكاتب الاستقدام، والتأمين، والخدمات العامة، والعقار، وتنظيم الرحلات، كما يتضمن جانب توطين مهن مندوب مبيعات، ومندوب مشتريات، واختصاصي تسويق، وذلك بنسبة 70%.
وقال الوزير الراجحي في بيان له مؤخراً إن القرار يأتي امتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق، ويهدف لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.
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