“النقل” تدعو ملّاك العقارات المنزوعة لصالح طريق مكة – جدة المباشر لإرسال بعض المستندات

بلادي – الرياض :دعت وزارة النقل ملاك العقارات المنزوعة بحي بريمان لصالح مشروع طريق مكة – جدة المباشر، إرسال بعض المستندات المطلوبة. وطالب فرع الوزارة بالمنطقة ملاك العقارات المنزوعة بحي بريمان والمنتهي تقديرها والمرفوعة للصرف؛ بإرسال صورة الهوية الوطنية، ورقم الحساب والآيبان مختوما من البنك. وأبانت أنه يجب إرسال المطلوبات على الفاكس رقم 0118744829، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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