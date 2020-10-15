بحضور رئيس جمعية صعوبات التعلم “وطن التعلم” و”النظيم والجنادرية” يطلقان برامج إعلامية وتنموية

دوت الخليج – الرياض

وقع معهد وطن التعلم ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مذكرة تفاهم بينها لإطلاق عدد من البرامج التدريبية في عدد من المجالات من أهمها مجال العلاقات العامة والإعلام.

وجاء توقيع المذكرة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية صعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، وذلك في مقر اللجنة بحي النظيم، ووقعها الأربعاء الماضي كل من الدكتور زيد بن فلاح الخمشي رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية والأستاذ حسن بن أحمد سويد مدير معهد وطن التعلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات التعليمية والتربوية والتدريبية والاستشارية، والتعاون في مجال التدريب على العلاقات العامة والإعلام ودراسة الاحتياجات التدريبية وتقديم الاستشارات والخطط التدريبية.

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام جمعية صعوبات التعلم الأستاذ عبدالعزيز الجريد، ومن لجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية المدير التنفيذي الأستاذ غازي صفوق ومدير البرامج الأستاذ أحمد البارقي.

ويعد معهد وطن التعلم ذراعا استثماريا للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم وهي أول جمعية في المملكة العربية السعودية تخدم ذوي صعوبات التعلم وقد تم تأسيسها عام 1431هـ – 2010م في منطقة الرياض، وتقدم خدمات التشخيص والتعليم والاستشارة والتدريب والتوعية لذوي صعوبات التعلم والمختصين والمختصات لصعوبات التعلم.

فيما تأسست لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية عام 1423هـ بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُعنى بالبرامج والمشاريع التعليمية والثقافية والتنموية والاقتصادية والأسرية، ويعمل تحت مظلتها عدد من الكيانات الاجتماعية المتخصصة.