البيئة والمياه والزرعة بالشرقية تطلق فعاليات ” اليوم الدولي للمرأة الريفية “

دوت الخليج – محمد البدر

افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الريفية تحت عنوان “المساهمة القيمة التي تقدمها المرأة الريفية في التنمية”، وبمشاركة عدة جهات حكومية واهلية ذات العلاقة وذلك بمحافظة القطيف .

وأوضح المهندس المطيري بأن هذا المهرجان يأتي ضمن احتفالية العالم باليوم الدولي للمرأة الريفية ونهدف بذلك إلى إبراز الدور المهم الذي تلعبه السيدات والفتيات الريفيات في بناء المرونه والصمود من أجل المساهمة في التنمية المستدامة في الإنتاجية الزراعية جنباً إلى جنب مع الرجل في سبيل نهضة البلاد وتسريع عجلة الأقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لمملكتنا الحبيبة .

وبين المهندس المطيري أن المهرجان الذي تشارك فيه 32 أسرة يشتمل على 15 ركناً متنوعاً، منها ركن جمعية العطاء النسائية وركن مجلس تطوير المنطقة للمسؤولية الإجتماعية وركن الخوصيات والخياطة وركن زركشة البكاكير، وركن السدو وركن التاو، وركن صناعة المفارك، وركن عشبة وزيت، وركن الكتابة على الخشب بالحرق وركن الحناء وركن الفخار، وركن ديكوباج، إضافة إلى عدد من المتاحف الأثرية .