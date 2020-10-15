حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة يوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّعت أن يكون الطقس مستقرا على معظم المناطق، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.
كما توقعت أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 41 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة ورفحاء وجدة، وأدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في أبها.
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