“الداخلية” تعلن موعد التقديم على الوظائف العسكرية بالدفاع المدني “رجال”

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني “رجال” على رتب “وكيل رقيب، وعريف وجندي أول”.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف، اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الاثنين القادم الموافق 2 / 3 / 1442هـ، حتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 7 / 3 / 1442هـ عبر منصة (أبشر – التوظيف) لوزارة الداخلية .