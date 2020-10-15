“التجارة” تعلن استدعاء أكثر من 800 مجفف ملابس لعدم مطابقة المواصفات القياسية

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 839 مجفف ملابس “CANDY” 2018 / 2019، لعدم مطابقة المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الشركة مالكي هذه النوعية من المجففات للتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المجفف واسترداد مبلغ الشراء نقدا.

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