“النيابة” تؤكد توفير الحماية الجنائية للمستفيدين من خدمات التعليم عن بعد

بلادي – الرياض :أكدت النيابة العامة على توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بُعد؛ لدعم جهود المعلّم والطالب للوصول للنجاح المأمول، وتحقيق التجربة المثالية الآمنة.

ونظّمت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم ملتقى “السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بُعد”، بمقرها الرئيس بالرياض، الذي تناول الجوانب النظامية والأكاديمية والتربوية التي تتقاطع مع التعليم عن بُعد، كما قدمت وزارة التعليم عرضاً عن تجربتها الثرية والناجحة لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة.

وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، على تعزيز رسائل السلوك الرقمي عبر المنصات التعليمية، ومشاركة المجتمع في هذه الرسائل في التوعية والتثقيف وتفعيل دور الأسرة وأولياء الأمور؛ للحد من بعض السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات.

وأوضح مستشار المكتب الفني بالنيابة العامة، الدكتور مهند المجلد، أن السلوكيات الرقمية هي أفعال يقوم بها بعض أطراف العملية التعليمية داخل البيئة الافتراضية، ولا بد من ضبطها بالعقوبات التأديبية والجنائية للحد من انتشارها.

ونوه المشرف العام على الإدارة القانونية بوزارة التعليم، الدكتور عبدالله الصعب، بأهمية الشراكة مع المجتمع في تعزيز تلك الثقافة القانونية لمنصات التعليم عن بُعد، وتوضيح أهدافها، والإجابة عن تساؤلات واستفسارات المستفيدين منها، بما يحقق الوعي المجتمعي في المعرفة والسلوك معاً.