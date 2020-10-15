العدالة يقدم مدربه التونسي “المكشر” في مؤتمر صحفي

الأحساء – جاسم العبود

عقد المركز الإعلامي بنادي العدالة مؤتمر صحفي لمدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد التونسي “محمد المكشر”، ومدير الاحتراف بالنادي “نصر الله الحاجي أحمد”، وإدارة “مصطفى الشريدة”، وسط حضور إعلامي فاعل.

المدرب “المكشر” أكد أن تحضيرات الفريق كانت في نطاق ضيق جداً، فهي بين موسمين رياضيين، وفارق الوقت بينهما غير كاف لإعداد فريق لموسم جديد، حيث أنهم أتوا للعدالة كجهاز فني جديد وكذلك لاعبين جدد منهم ثلاثة أجانب، الأمر الذي تواجهه غالبية الفرق، وأفاد “المكشر” أنه يعمل ويسابق الزمن فلم يتبقى على الدوري سوى أسبوع واحد، وأن هدفه الأول هو الرجوع بالفريق إلى دروري المحترفين.

وكشف “المكشر” أنه لأول مرة يدرب بالسعودية، لكنه حضر كلاعب مرتين مع النجم الساحلي والأفريقي التونسيين، موضحاً أنه متابع جيد للدوري السعودي للمحترفين، كذلك الدرجة الأولى بحكم تواجد العديد من المدربين التوانسة، وأنهم في تونس يتابعون المدربين المحليين خارج تونس، ومن بينها المسابقات السعودية التي تزخر بالكثير من المدربين التونسة.

وحول عمل التجانس في الفريق قال: ذلك لن يكون سهلاً، ففريق العدالة يمر بمرحلة تغيير كبيرة بعد الهبوط، فهناك مجموعة جديدة بالفريق إضافة لإطار فني جديد، ولعل فترة التحضيرات القصيرة عائق لعملية التجانس السريعة، كما أن أفكاري ليس في يوم وليلة ستطبق، لكني بالخبرة التي امتلكها أسعى لعمل التجانس سريعاً، وسيخدمنا الفيديو في ذلك فبعد المشاهدة هناك تطبيق بأرضية الملعب مع اللاعبين، ونحن نسابق الزمن في ذلك.

وقال “المكشر” بأنه يحب العمل في نادي لديه هدف واضح، وقد أكد في اجتماعه مع اللاعبين بأن الهدف واحد وهو الصعود، وبإذن الله تعالى بتضافر الجهود وتعاون الجميع سنحقق ذلك ونسعد جماهيرنا.

وأشار “المكشر” إلى أن أجانب الفريق الحاليين أفضل من السابقين، وسيرى الجميع ذلك على أرض الواقع، فالمغربي “رضا عطاسي” واليوناني “سافاس” والبرازيلي “فرنادو” يقدمون مستويات مميزة جداً، وقريباً سيكون معنا مهاجم على مستوى عال.

وأضاف: أن المواجهة الأولى بالدوري هي بداية طريق العودة، ولقاء هجر مهم جداً والانتصار فيه لا شك مطلبنا لتكون انطلاقة قوية، وللمعلومية فأن مدرب هجر الحالي كان مساعداً لي في تونس، وأتابعه كثيراً في السعودية، والدوري طويل جداً 38 مباراة، لكن سياستي أفكر وأخطط لكل مباراة لوحدها، ومن هنا احتاج لفريق متكامل العناصر والبديل الجاهز في كل المراكز، مبيناً أن اللاعبين الاحتياطيين والذين لم يشاركوا في المباراة الرسمية سيشاركون في مباريات ودية عقب نهاية أي مباراة رسمية في اليوم التالي، ليبقوا مع إحساس المباريات.

وحول ذهاب المهاجم المدغشقري “كارلوس أندريا” للقادسية كإعارة لموسم قال: تواصلت معه للبقاء لكن لم تكن لديه الرغبة في الاستمرار معنا، أيضا الإدارة حاولت معه، لكنه فضل اللعب بدوري المحترفين، وما دام ليس لديه الرغبة فلن يعطينا ميدانياً.

بدوره مدير الاحتراف “الحاجي أحمد” قال: كل الصفقات بالنادي سواء المحلية أو الأجانب تمت بالاتفاق بين اللجنة الفنية بالنادي وبالتنسيق مع المدرب “المكشر”، وحالياً نملك رصيداً جيداً من اللاعبين يمكن أن نبني عليها خططنا، وتبقى لنا صفقتان أو ثلاث لنكمل الرصيد البشري للفريق وهذا ما نحتاجه لهذه الفترة، وإذا احتجنا للتدعيم سيكون عبر الفترة الشتوية، وأضاف “الحاجي أحمد” بأن أغلب نجوم الفرق الهابطة العدالة والحزم والفيحاء تغيروا، ومن ثم جميعهم يمرون بنفس الظروف، والفرق الصاعدة هي من لديها استقرار أكثر من الهابطة، حيث استطاعوا الحفاظ على نجومها مع تدعيم بسيط من المحليين والأجانب، والسبب في ذلك أن معظم اللاعبين السعوديين عقودهم سنة واحدة، وتجدهم يلفون من نادٍ لنادٍ في كل موسم، لذلك تتغير تشكيلة الفرق من موسم لموسم، ونجد مجموعة من الفرق تنافس على الصعود والموسم الذي يليه تنافس على الهبوط بسبب عدم الاستقرار.

وحول الأجانب قال: نحن في العدالة نبحث دائماً عن الأفضل، فكما كان نجومنا الأجانب في دوري المحترفين مميزين، فالآن نبحث عن الأكثر تميزاً حسب مقاييس وضعت من المادية والظروف المحيطة بالنادي، ونتمنى أن يكونوا أفضل ممن في دوري المحترفين، وحسب الإحصائيات ومتابعتنا مع الجهاز الفني فأنها تعطي إشارات إيجابية، ونتمنى أن يوفقوا معنا، فقد حرصنا أن تكون الاختيارات دقيقة خاصة أن العدد في دوري أقل، فالتعاقد فقط مع 4 أجانب، نتمنى أن يكونوا إضافة حقيقية.

وعن انتقال “حسين العيسى” (كيتا) للوحدة، قال: هذا هو حال الكرة، فاللاعب اليوم معك وغداً في نادٍ آخر، صحيح هناك من لا نتمنى انتقاله ونريد استمراره، لكن العدالة منجم وولاد للاعبين، فسابقاً حينما انتقل “يسري الباشا” للاتفاق قالوا ذلك، وبرز “حسين المقهوي” وانتقل وتكرر السيناريو، والعدالة قادر على إنجاب المزيد من النجوم، بالتأكيد لأندريا والعيسى مكانة كبيرة، ونحن قادرون على تعويضهما، حاولنا الإبقاء على الاثنين بالفريق لكن هذا الاحتراف، فيه عرض وطلب، فيه مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ونتمنى لهما التوفيق.