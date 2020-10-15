“الرحلة أمنة .. افحصي الآن” ومحطتها الثالثة

الأحساء – جاسم العبود

تنطلق المحطة الثالثة لحملة “الرحلة آمنة .. افحصي الآن” من معرض أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يومي الجمعة والسبت القادمين.

الحملة من تنظيم جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء “تفاؤل” بالتعاون مع صحة الأحساء، وتأتي الحملة التوعوية بسرطان الثدي ضمن حزمة برامج أعدتها جمعية “تفاؤل” تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة الفحص المبكر بسرطان الثدي، ورفع مستوى الوعي بالمرض ومسبباته التي تزيد من فرص إصابة السيدات، وأكثر الفئات عرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه.

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية “تفاؤل” الخيرية “محمد العفالق” أن مشاركة الجمعية في شهر أكتوبر تأتي للتثقيف والتوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، مشيداً بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها جمعية السرطان “تفاؤل”، وأضاف بأن جمعية تفاؤل تعد المجتمع بتنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات الهادفة لمكافحة سرطان الثدي في محطاتها القادمة .