القبض على مقيم تورط بالمتاجرة في شرائح الاتصال وتفعيلها بطرق مخالفة في الرياض

بلادي – الرياض :تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيم من الجنسية الفلبينية، تورط بالمتاجرة في شرائح الاتصال وتفعيلها بطريقة مخالفة. وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهم تورط في المتاجرة بالشرائح تحت غطاء محل لبيع الكماليات في أحد الأحياء السكنية بالرياض. وأضافت أنه ضُبط بحوزته على (1076) شريحة لشركات اتصالات محلية، وجهاز بصمة لتفعيل وتشغيل الشرائح، ومجموعة من القصاصات الورقية التي تحمل بصمات تُستخدم في تسجيل الشرائح بأسماء مجهولة.

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