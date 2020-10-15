نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك سامبا وشروط الحصول على تمويل شخصي للمقيمين والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك سامبا الشخصي يُعد من أفضل برامج التمويل والقروض الشخصية المتاحة في بنوك المملكة، وأصبح البنك يقدم أفضل الوسائل وأسهل الإجراءات لعملائه للحصول على قرض شخصي ميسر بشكل بسيط، واليوم سنتحدث عن القروض الشخصية الخاصة بفئة الغير سعوديين أو المقيمين بالمملكة وفئة المتقاعدين.

قرض بنك سامبا الشخصي للمقيمين بالمملكة

يتمكن المقيم من التمتع بالتمويل الشخصي من أجل شراء السلع الاستهلاكية باهظة الثمن كالأثاث المنزلي والسيارة والزواج، كما يستطيع العميل من خلاله دفع رسوم الدارسة الجامعية لأبنائه أيضا، كما يتمتع المقيم بالحصول على هذا قرض بنك سامبا الشخصي ليناسب تطلعاته ضمن وقت قياسي ومعدل نسبة سنوي مميز، مع مراعاة أنه يتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا تمويل بنك سامبا للمقيمين

تلك الخدمة مجازة من هيئة الرقابة الشرعية، ويستطيع المقيم الحصول على القرض بدون وجود كفيل.

يتمتع العميل بتمويل يصل إلى750 ألف ريال سعودي في قرض بنك سامبا للمقيمين، مع مراعاة حفظ المستحقات الخاصة بنهاية الخدمة.

يتمتع المقيم بتمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي للمقيمين بدون حفظ المستحقات الخاصة بنهاية الخدمة.

تصل فترة سداد العميل للقرض إلى 60 شهرا.

يتمكن العميل المقيم من شراء المديونية.

يتمكن العميل من الحصول على موافقة فورية على طلب قرض بنك سامبا.

تأمين تكافلي مجاني، حيث ستسقط الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الطبي الدائم وذلك وفقا لشروط وأحكام بوليصة التأمين.

يتمكن العميل المقيم من الحصول على تمويل إضافي (إعادة التمويل) بعد سداد %20 من التمويل الجاري.

يتمكن العميل المقيم من الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية مجانا طوال فترة التمويل.

شروط الأهلية لحصول المقيم على القرض الشخصي من سامبا

يجب ألا يقل عمر المقيم عن 21 عام مع مراعاة حفظ المستحقات الخاصة بنهاية الخدمة. يجب ألا يقل عمر المقيم عن 23 عام بدون حفظ المستحقات الخاصة بنهاية الخدمة. يجب ألا يقل الدخل الشهري 2500 عن ريال ليتمكن من الحصول على قرض بنك سامبا.. يجب ألا يقل مدة خدمة العمل عن سنة واحدة.

القرض الشخصي للمتقاعدين من سامبا

الجميع في سامبا يرى أن التقاعد ما هو إلا مرحلة جديدة لتحقيق طموحات جديدة ومشاريع جديدة، لذا حرص مسؤولي البنك على منح فرصة تمويل شخصي للمتقاعدين، ومناسب لاحتياجات تلك المرحلة المادية، حيث يصل مبلغ التمويل في قرض بنك سامبا للمتقاعدين إلى 500 ألف ريال سعودي، وتصل فترة السداد إلى 60 شهرا وبمعدل ربح ثابت، كما أن هذا التمويل مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

مزايا تمويل سامبا للمتقاعدين

يصل مبلغ التمويل إلى 500 ألف ريال سعودي، وتصل فترة سداد مبلغ التمويل إلى 60 شهرا.

يتمكن العميل من شراء المديونية.

يتمكن العميل من الحصول على موافقة فورية على طلب التمويل.

تأمين تكافلي مجاني حيث تسقط الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الطبي الدائم.

يتمكن العميل من الحصول على تمويل إضافي (إعادة التمويل) بعد سداد %20 من قرض بنك سامبا الجاري.

يتمكن العميل من الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية مجانا طوال فترة التمويل.

شروط الأهلية لتمويل المتقاعد

يجب ألا يقل عمر المتقاعد عن 40 عام. يجب ألا يقل الدخل الشهري عن للمتقاعد 2000 ريال حتى يتمكن من الحصول على القرض. يجب أن يشترك العميل المتقاعد في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا لهذا اليوم، والذي تحدثنا فيه بالتفصيل عن قرض بنك سامبا الشخصي للمقيمين والمتقاعدين، وشروط الحصول على التمويل الشخصي من البنك لكل فئة، وكذلك المستندات المطلوبة لضمان الحصول على مبلغ التمويل في أسرع وقت وبشكل بسيط.