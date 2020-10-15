نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية 1442عبر رابط دخول حسابي بنك التسليف sdb.gov.sa/ar-sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستعلام عن قرض بنك التسليف ، نقدم لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية ورقم السجل 1442 بالمملكة السعودية، وهو ما شغل محركات البحث في الساعات الأخيرة من قبل الآلاف من مواطني المملكة حيث يعتبر قرض بنك التسليف من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية بصورة الكترونية والتي أعلنت عنها مؤخرًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي حددها البنك للاستفادة من القرض.

إستعلام عن قرض بنك التسليف

يتم الاستعلام قرض بنك التسليف السعودي الكترونياً، عبر رابط بنك التنمية الاجتماعية الرسمي والتى كان يتم سابقاً عبر ماكينات الصراف الآلي لبنك التسليف السعودي والمنتشرة فى انحاء المملكة وقد تم تحويل الاستعلام عن سداد قرض بنك التسليف و الأقساط المتبقية بكل سهولة عبر الانترنت بعد انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات فى الاماكن العامة، واصبح الان بالامكان استعلام عن بنك التسليف كم باقي اقساط بنك التسليف، وتسديد القروض الكترونياً والاستفسار عن القرض المتبقي من بنك التسليف.

طريقة الاستعلام قرض بنك التسليف برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن قرض بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية وبصورة الكترونية ميسرة دون الحاجة على الذهاب إلى البنك أو الخروج من المنزل عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لبنك التسليف واتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة الموقع الرسمي لبنك التسليف من خلال الرابط موقع بنك التسليف الرسمي على شبكة الانترنت https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/e-services/list-services/account-statement.

في حالة عدم وجود حساب شخصي مفعل يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أو يمكنكم إنشاء حساب جديد وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

بعد تسجيل الدخول سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة التالية والتي تضم جميع بيانات العميل الشخصية الاسم ورقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالقرض سواء نوع القرض أو تاريخه مع توضيح كافة الأقساط المتبقية وقيمتها.

ويمكنكم الضغط على كلمة الأقساط المتأخرة والتي تتيح من خلالها تفاصيل الأقساط المتبقية وقيمتها.

شروط قرض بنك التسليف الجديدة 1442

كما حدد البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قروض بنك التسليف 1442 بالمملكة السعودية والتي جاءت كالتالي: