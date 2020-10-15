نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية 1442عبر رابط دخول حسابي بنك التسليف sdb.gov.sa/ar-sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة إستعلام عن قرض بنك التسليف ، نقدم لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية ورقم السجل 1442 بالمملكة السعودية، وهو ما شغل محركات البحث في الساعات الأخيرة من قبل الآلاف من مواطني المملكة حيث يعتبر قرض بنك التسليف من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية بصورة الكترونية والتي أعلنت عنها مؤخرًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي حددها البنك للاستفادة من القرض.
إستعلام عن قرض بنك التسليف
يتم الاستعلام قرض بنك التسليف السعودي الكترونياً، عبر رابط بنك التنمية الاجتماعية الرسمي والتى كان يتم سابقاً عبر ماكينات الصراف الآلي لبنك التسليف السعودي والمنتشرة فى انحاء المملكة وقد تم تحويل الاستعلام عن سداد قرض بنك التسليف و الأقساط المتبقية بكل سهولة عبر الانترنت بعد انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات فى الاماكن العامة، واصبح الان بالامكان استعلام عن بنك التسليف كم باقي اقساط بنك التسليف، وتسديد القروض الكترونياً والاستفسار عن القرض المتبقي من بنك التسليف.
طريقة الاستعلام قرض بنك التسليف برقم الهوية
يمكنكم الاستعلام عن قرض بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية وبصورة الكترونية ميسرة دون الحاجة على الذهاب إلى البنك أو الخروج من المنزل عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لبنك التسليف واتباع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة الموقع الرسمي لبنك التسليف من خلال الرابط موقع بنك التسليف الرسمي على شبكة الانترنت https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/e-services/list-services/account-statement.
- في حالة عدم وجود حساب شخصي مفعل يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أو يمكنكم إنشاء حساب جديد وإدخال جميع البيانات المطلوبة.
- بعد تسجيل الدخول سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة التالية والتي تضم جميع بيانات العميل الشخصية الاسم ورقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالقرض سواء نوع القرض أو تاريخه مع توضيح كافة الأقساط المتبقية وقيمتها.
- ويمكنكم الضغط على كلمة الأقساط المتأخرة والتي تتيح من خلالها تفاصيل الأقساط المتبقية وقيمتها.
شروط قرض بنك التسليف الجديدة 1442
كما حدد البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قروض بنك التسليف 1442 بالمملكة السعودية والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 25 عام وأن لا يزيد عن 55 عام.
- كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة.
- عدم حصول المتقدم على القرض على أي مشاريع في هذه الفترة.
- أن لا يزيد الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي.
- ان لا تزيد قيمة الفرض عن 8 مليون ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية 1442عبر رابط دخول حسابي بنك التسليف sdb.gov.sa/ar-sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.