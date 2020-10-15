نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للنساء والرجال وحالات استثنائية لصرف التأمين الاجتماعي في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية بعد التحديث الذي حد في بعض الشروط الكثير من الأشخاص في المملكة وتحديدا الذين يتعاملون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتسعي الحكومة السعودية في تطوير كافة القطاعات الخدمية التي يتعامل معاها الجمهور بشكل دائما ومستمر، وفي سياق متصل اكد المتحدث باسم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة الأستاذ عبد الله بن محمد العبد الجبار أن المرأة يمكنها الحصول على حقوقها بكل سهولة، مع تقديم الدعم لها، وجاء هذا النفي بسبب انتشار بعض الشائعات الأخبار المغلوطة التي تقول أن المرأة في المملكة لا تأخذ حقوقها وأنها لن تكون قادرة على استخراج التأمين الاجتماعي الخاص بها، وهذا ما تم نفيه بالفعل.
ومن جانب اخر نوهت المؤسسة على أهمية الإطلاع على المعلومات الصحيحة، وعدم السير وراء الشائعات والمعلومات الغير دقيقة، مع تجنب إتباع الطرق والوسائل الغير رسمية.
خطوات صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات.
- تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.
- كتابه الرمز المرئي
- تقديم طلب من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.
- ادخل كود التأكيد الذي تم أرسالة على هاتفك ثم اضغط إرسال.
- أنقر على قائمة المعاشات حتى تستكملِ طلب صرف الاستحقاق التأميني.
- أضغط على طلب الدفعة.
- اكتب رقم الإيبان الخاص بك
- بعد مراجعه البيانات والتأكد منها واضغط التالي.
- بعد التحويل إلي الصفحة التالية والتي فيها بيانات الاتصال اكتب البيانات المطلوبة وادخلِ البريد الإلكتروني، ورقم هاتفك.
- بعد الدخول إلى الصفحة التالية ستجد بنود الخدمة، وافق عليها ثم اضغط على إرسال.
- ستظهر إليكِ رسالة وهي المعاشات طلب دفعة امرأة، لقد تم الطلب بنجاح.
- سيتم مراجعة الطلب، لمدة ثلاثين يوم، قبل الرد عليكِ سواء بالرفض، أو الموافقة.
حالات استثنائية لصرف التأمين الاجتماعي
أجازت مؤسسة التأمينات الاجتماعية صرف المعاش قبل السن المُحدد وهو 60 سنة، وذلك في الحالات الآتية:-
- عند الحكم على الفرد بالسجن لفترة زمنية حوالي ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك، فهنا يُصرف لأسرته معاش تقاعدي، وذلك في حالة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية لمدة حوالي 120شهر.
- إذا كان الفرد مشترك لمدة 120شهر، وبلغ سنه الخمسة والخمسين أو أكثر من ذلك، و يعمل بإحدى الوظائف المرهقة والشاقة، والتي ينجم عنها أضرار صحية، ومن بينها تكسير الحجر، أو العمل داخل أحد المناجم.
- في حالة فقد الشخص فهنا يتم التعامل معه مثل الإنسان المتوفي، وذلك في حالة مرور 6 أشهر على اختفائه، وإذا كان الفرد تم فقده بسبب العمل، أو خلاله، فهنا يتم أخذ حقوقه المالية من قبل الأسرة طبقاً لما تُحدده أحكام الأخطار المهنية، فيتم تحديد الأشخاص المستحقين لهذا المبلغ.
- تكون فترة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية حوالي 300شهر، ولا تقل عن ذلك، أو ما يُساوي العمل لمدة 25 سنة.
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