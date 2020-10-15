“التجارة” تنشر حكم تشهير بمواطن تستر على وافد ومكنه من المتاجرة في أجهزة الرسيفرات

بلادي – الرياض :نشرت وزارة التجارة حكم تشهر بمواطن تستر على مقيم من جنسية بنجلاديشية، ومكنه من مزاولة نشاط تجارة أجهزة استقبال القنوات الفضائية، وبيع اشتراكاتها في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة، فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
يشار إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري اشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى.
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