“العلا” تستقبل زوار المواقع التراثية نهاية أكتوبر الجاري.. وهذه المواقع تفتح أولاً

بلادي – الرياض :أنهت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استعداداتها لاستقبال الزوار بعد إعادة تأهيل شاملة لعدد من المواقع التراثية، منها مواقع الحجر ودادان وجبل عكمة اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري، لتكون أولى المواقع التي يعاد فتحها أمام الزوار.

وأوضحت أن استقبال الزوار سيتم بمراعاة الإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة، ومجلس السفر والسياحة العالمي، والتي تشمل الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات الحرارة في المطار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الزوار في مواقع التراث.

وأوضح رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق في الهيئة فيليب جونز أن هناك فريقا كاملا لتجهيز العلا لاستقبال الزوار مع منح سكان العلا فرصة لزيارة مواقعهم التراثية قبل الآخرين.

وأضاف أن العمل جارٍ لجعل زيارة العلا تجربة سهلة وسلسة ولا مثيل لها مع الحفاظ على قيمتها في الوقت نفسه، وللاستعداد دوليًا لاستقبال الزوار عند إعادة تأشيرات السياحة.

وسيُعلن عن الأنشطة والتجارب في المواقع التراثية، وتجارب المغامرات والفعاليات خلال الأسابيع القادمة، لتنفذ في أشهر الشتاء بحلول الربع الأول من العام 2021، كما سيُفتتح موقع بلدة العلا القديمة أيضًا للجمهور لأول مرة ابتداءً من ديسمبر المقبل.

ويمكن للزائرين الاشتراك في موقع experienceencealula.com ليكونوا أول من يستقبل التحديثات الخاصة بإتاحة الحجوزات لزيارة المواقع التراثية ومعرفة مواعيد التجارب الأخرى القابلة للحجز.